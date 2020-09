Addio a Winston Groom, il papà di “Forrest Gump” (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo scrittore è morto in Alabama, aveva 77 anni. Dal suo romanzo la trasposizione cinematografica con Tom Hanks, diretta da Robert Zemeckis che aveva fatto vincere ad entrambi l’Oscar È stato confermato alla Cnn dalla sindaca del paese di Fairhope, in Alabama, Karin Winson: Winston Groom, lo scrittore americano del romanzo “Forrest Gump” è venuto … L'articolo Addio a Winston Groom, il papà di “Forrest Gump” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo scrittore è morto in Alabama, aveva 77 anni. Dal suo romanzo la trasposizione cinematografica con Tom Hanks, diretta da Robert Zemeckis che aveva fatto vincere ad entrambi l’Oscar È stato confermato alla Cnn dalla sindaca del paese di Fairhope, in Alabama, Karin Winson:, lo scrittore americano del romanzo “Forrest Gump” è venuto … L'articolo, il papà di “Forrest Gump” proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Lo scrittore americano è morto in Alabama. Il suo romanzo diventò un best seller dopo il film di Robert Zemeckis e… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Addio al padre di «#ForrestGump». #WinstonGroom aveva 77 anni - TheGoldenSun01 : RT @Corriere: Addio al padre di «Forrest Gump»: Winston Groom aveva 77 anni - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Addio al padre di «#ForrestGump». #WinstonGroom aveva 77 anni - rigo_debora : RT @Corriere: Lo scrittore americano è morto in Alabama. Il suo romanzo diventò un best seller dopo il film di Robert Zemeckis e interpreta… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Winston Addio al padre di «Forrest Gump»: Winston Groom aveva 77 anni Corriere della Sera Addio al padre di «Forrest Gump»: Winston Groom aveva 77 anni

Winston Groom, lo scrittore americano del romanzo «Forrest Gump», è morto a 77 anni a Fairhope, in Alabama. Lo ha confermato alla Cnn la sindaca del paese, Karin Winson: «La notizia ci ha reso molto t ...

Winston Groom, lo scrittore americano del romanzo «Forrest Gump», è morto a 77 anni a Fairhope, in Alabama. Lo ha confermato alla Cnn la sindaca del paese, Karin Winson: «La notizia ci ha reso molto t ...