Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 08:45 (Di giovedì 17 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2020 ORE 8:35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E TIBURTINA. IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. MOLTO TRAFFICATA LA CASSIA, CI SONO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, ANCHE PER LAVORI, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SULL’APPIA SI STA CODA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE IN ENTRATA A Roma. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR COMUNICA CHE A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 30 SETTEMBRE È IN VIGORE IL NUOVO ... Leggi su romadailynews
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