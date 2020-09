Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Roma, 17 settembre) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male. Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria. Le disparità tra i paesi ...