Roma, Nela e la battaglia al tumore: 'Tra 10 giorni la quarta operazione' (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Tra dieci giorni affronterò la mia quarta operazione, dobbiamo fare un po' di pulizia, abbiamo trovato qualcosa che non va bene, c'è da ripulire un po''. È direttamente lui, Sebino Nela, a raccontare ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Tra dieciaffronterò la mia, dobbiamo fare un po' di pulizia, abbiamo trovato qualcosa che non va bene, c'è da ripulire un po''. È direttamente lui, Sebino, a raccontare ...

forzaroma : #Nela: 'Continuo a lottare contro il cancro, tra dieci giorni nuova operazione' #ASRoma - sportli26181512 : Nela il guerriero e la battaglia al tumore: “Tra 10 giorni la quarta operazione”: Nela il guerriero e la battaglia… - sportli26181512 : Nela: 'La lotta contro il tumore va avanti, tra 10 giorni mi opero di nuovo': L'ex calciatore di Roma, Genoa e Napo… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Nela: 'La lotta contro il tumore va avanti, tra 10 giorni mi opero di nuovo' L'ex calciatore di Roma, Ge… - news24_napoli : Nela: "Un 4-3-2-1 per il Napoli per far convivere Mertens ed… -