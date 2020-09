Regionali | Lamparelli si schiera al fianco di Raffaele Del Vecchio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe, in passato consigliere della Provincia di Benevento. “Alle prossime elezionivoterò per il presidente Vincenzo De Luca. Ha mostrato capacità e forza in una terra dove è facile essere fagocitati dalle enormi ataviche problematiche. A Benevento e nel Sannio scelgo di dare una mano aDel, uno dei pochi democratici a sposare fin da subito la scelta di cambiamento di Zingaretti. Soprattutto nel capoluogo, specie in vista delle prossime elezioni amministrative, c’è bisogno di fermare una pericolosa deriva verso forme di governo prive di contenuti e povere di idee per il futuro della città e della provincia. La candidatura di ...