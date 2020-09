"Perché non si indigna?", "quella porcata l'ha votata lei". Gasparri-Gomez, maxi-rissa: Myrta Merlino ferma tutto con la pubblicità (Di giovedì 17 settembre 2020) Volano gli stracci a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. A confrontarsi, Maurizio Gasparri di Forza Italia e Peter Gomez, firma del Fatto Quotidiano. Il forzista punta il dito contro la sinistra: "Il Pd sta al governo quasi sempre da nove anni senza vincere le elezioni. Eppure Gomez non si indigna. Dovrebbe svenire, ma la democrazia non la pratica". Dunque, Gasparri ricorda come la Costituzione reciti che la sovranità appartiene al popolo. E Peter Gomez che fa? Non risponde nel merito ma afferma che "le leggi elettorali porcata sono state votate da lei e dal suo partito. È responsabilità sua Gasparri. E dei suoi colleghi". E lo studio si infiamma, fino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Volano gli stracci a L'aria che tira, il programma diin onda su La7. A confrontarsi, Mauriziodi Forza Italia e Peter, firma del Fatto Quotidiano. Il forzista punta il dito contro la sinistra: "Il Pd sta al governo quasi sempre da nove anni senza vincere le elezioni. Eppurenon si. Dovrebbe svenire, ma la democrazia non la pratica". Dunque,ricorda come la Costituzione reciti che la sovranità appartiene al popolo. E Peterche fa? Non risponde nel merito ma afche "le leggi elettoralisono state votate da lei e dal suo partito. È responsabilità sua. E dei suoi colleghi". E lo studio si infiamma, fino a ...

LegaSalvini : Autonoma, sobria e più attenta al sociale. Ecco perché la Ceccardi spaventa la sinistra. Leggi articolo qui ??… - graziellacesari : @ritadallachiesa Questa foto da sola ti dà fastidio ,ma se non sai il perch'e,il dove e il quando è solo propaganda. - 4ndletmekissyou : @adoorepayne adesso creo una pagina stile cbo e dico che si riuniranno perch ni è uscito nella home il video di jam… - tutto_travaglio : #REFERENDUM, PERCHÉ NO/-3. In gioco c'è il futuro della democrazia rappresentativa - L'HuffPost… - LaCnews24 : Referendum, il costituzionalista Silvio Gambino: ''Ecco perche' votare No'' #calabrianotizie #newscalabria -