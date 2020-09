Niente test di Medicina per i Covid-positivi, Manfredi: “Serve una soluzione giuridica” (Di giovedì 17 settembre 2020) BOLOGNA – Per chi è stato escluso dai test per l’ammissione a Medicina a causa del Covid oggi è escluso un recupero della prova, ma “se si trovasse una soluzione giuridica che garantisca i diritti sia dei quarantenati che di tutti gli altri, a quel punto sicuramente daremo disponibilità“. Lo afferma il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del progetto Lotto 1 del Tecnopolo di Bologna. Quello degli esclusi dai test “è un argomento che mi sta molto a cuore ma bisogna inquadrare il contesto”, sottolinea Manfredi. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) BOLOGNA – Per chi è stato escluso dai test per l’ammissione a Medicina a causa del Covid oggi è escluso un recupero della prova, ma “se si trovasse una soluzione giuridica che garantisca i diritti sia dei quarantenati che di tutti gli altri, a quel punto sicuramente daremo disponibilità“. Lo afferma il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del progetto Lotto 1 del Tecnopolo di Bologna. Quello degli esclusi dai test “è un argomento che mi sta molto a cuore ma bisogna inquadrare il contesto”, sottolinea Manfredi.

