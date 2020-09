Medio Oriente, Trump reinventa la storia. E gli accordi non fermano la vera guerra: quella tra Israele e palestinesi (Di giovedì 17 settembre 2020) Mentre corni portentosi e cembali fragorosi accompagnavano Donald Trump, Benjamin Netanyahu e i ministeri degli Esteri di Emirati Arabi Uniti e Bahrain verso il Portico Sud, una decina di razzi venivano sparati dai palestinesi di Gaza verso città israeliane per mettere le cose in chiaro: sono loro ad essere in guerra con Israele, da molti anni. Il luogo scelto per la celebration a Washington, il Portico Sud della Casa Bianca, è stato lo stesso degli storici accordi firmati da Bill Clinton, Yitzhak Rabin, Shimon Peres e Yasser Arafat nel 1993, ma l’atmosfera è stata certamente diversa. Ascoltando le parole di Donald Trump e Benjamin Netanyahu si poteva pensare che gli EAU e il Bahrain – due piccoli stati del Golfo a duemila chilometri di distanza – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Mentre corni portentosi e cembali fragorosi accompagnavano Donald, Benjamin Netanyahu e i ministeri degli Esteri di Emirati Arabi Uniti e Bahrain verso il Portico Sud, una decina di razzi venivano sparati daidi Gaza verso città israeliane per mettere le cose in chiaro: sono loro ad essere incon, da molti anni. Il luogo scelto per la celebration a Washington, il Portico Sud della Casa Bianca, è stato lo stesso degli storicifirmati da Bill Clinton, Yitzhak Rabin, Shimon Peres e Yasser Arafat nel 1993, ma l’atmosfera è stata certamente diversa. Ascoltando le parole di Donalde Benjamin Netanyahu si poteva pensare che gli EAU e il Bahrain – due piccoli stati del Golfo a duemila chilometri di distanza – ...

