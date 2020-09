Lo Stato che punisce gli stupratori con la castrazione chirurgica (Di giovedì 17 settembre 2020) castrazione chirurgica per chi viene riconosciuto colpevole di stupro. Il provvedimento è diventato realtà nello Stato di Kaduna, in Nigeria, a nord-ovest del Paese, come riferito su Twitter dal ... Leggi su today (Di giovedì 17 settembre 2020)per chi viene riconosciuto colpevole di stupro. Il provvedimento è diventato realtà nellodi Kaduna, in Nigeria, a nord-ovest del Paese, come riferito su Twitter dal ...

CottarelliCPI : Il documento del NextgenITA mandato oggi in Parlamento da Conte contiene un grave errore (p.11). Si dice che il tas… - AnnalisaChirico : Il tunisino che ha ammazzato don Roberto, un sacerdote colpevole di aiutare gli ultimi, era un irregolare. Doveva e… - AndreaOrlandosp : Per lo meno è stato chiaro. Salvini ha detto che non vuole il Mes perché vuole attingere ai risparmi dei risparmiat… - ArturiCarmin : @AleLepri Ho 10 minut, partiamo dal presupposto che l euro è nato in modo sbagliato se si voleva bisognava pareggia… - ADeLuca_SlcCgil : @riotta Nello stesso modo in cui tutte le prestazioni sociali e sanitarie vengono date gratuitamente agli… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato che Ecco lo stato che fa più paura a Biden Business Insider Italia Juve, Pjaca non risponde al Genoa: vuol restare bianconero

Sembra complicarsi l'idea del Genoa, ed in particolare del suo presidente Enrico Preziosi, di poter tesserare Marko Pjaca. Il club rossoblú, che da giorni sta f ...

Giornata nazionale sulla Sla: anche nel Cuneese con una bottiglia puoi fare la differenza

CUNEO CRONACA - Domenica 20 settembre si celebra la XIII edizione della Giornata Nazionale sulla SLA promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Con l’iniziativa “Un contri ...

VOLLEY/ Cuneo: giovedì alle ore 20.30 al Pala UBI Banca presentazione ufficiale della squadra

CUNEO CRONACA - In casa BOSCA S.BERNARDO CUNEO entra nel vivo il conto alla rovescia per il debutto in campionato che domenica 20 settembre vedrà la formazione cuneese affrontare il Bisonte Firenze al ...

