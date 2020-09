Libia, i pescatori italiani rischiano il processo. E Di Maio non sa che pesci prendere (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – Dopo il ricatto indecente, il processo kafkiano. I 18 pescatori italiani rapiti dai militari del generale Khalifa Haftar a 35 miglia dalla costa libica e detenuti da inizio settembre in Cirenaica, adesso potrebbero finire in tribunale. Stando a quanto rivelato da La Stampa, il presidente della commissione Affari esteri di Tobruk ha fatto sapere infatti che i nostri pescatori “sono stati fermati perché svolgevano attività di pesca nelle nostre acque territoriali” e “presto gli equipaggi dei due pescherecci italiani compariranno davanti a un tribunale che dovrà pronunciarsi sul reato da loro commesso”. Come i Marò Insomma prima i libici hanno provato a usare i nostri pescatori come merce di scambio, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – Dopo il ricatto indecente, ilkafkiano. I 18rapiti dai militari del generale Khalifa Haftar a 35 miglia dalla costa libica e detenuti da inizio settembre in Cirenaica, adesso potrebbero finire in tribunale. Stando a quanto rivelato da La Stampa, il presidente della commissione Affari esteri di Tobruk ha fatto sapere infatti che i nostri“sono stati fermati perché svolgevano attività di pesca nelle nostre acque territoriali” e “presto gli equipaggi dei due peschereccicompariranno davanti a un tribunale che dovrà pronunciarsi sul reato da loro commesso”. Come i Marò Insomma prima i libici hanno provato a usare i nostricome merce di scambio, ...

