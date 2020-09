La regione che offre i test sierologici gratis per genitori | studenti e professori

(Di giovedì 17 settembre 2020)in farmacia per gli alunni delle scuole dell'Emilia Romagna e per i loro. E' il nuovo capitolo della campagna di screening sul Covid-19 messa in atto dalla, ...

matteosalvinimi : Tutti si scordano della Valle d'Aosta, in tivù non ne parla nessuno, ma domenica e lunedì anche i valdostani scegli… - matteorenzi : La Toscana è orgogliosamente una regione d'Europa. Con il turismo, l'export, le sue bellezze, le eccellenze dell’ar… - SusannaCeccardi : È da poco finito il dibattito fra i candidati alla presidenza della Regione. Lo potrete vedere stasera alle 21.30 s… - Ernesto29296958 : RT @Musumeci_Staff: Leggere sui giornali che l’#Europa cambia la linea sui #migranti, mentre tutte le #Ong si dirigono solo sui porti sicil… - PazzoPerDomani : RT @StefanoFeltri: I colleghi del @fattoquotidiano sono stati corretti e hanno integrato il pezzo con la citazione di @domanigiornale e del… -

Ultime Notizie dalla rete : regione che

Today.it

CUNEO CRONACA - Domenica 20 settembre si celebra la XIII edizione della Giornata Nazionale sulla SLA promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Con l’iniziativa “Un contri ...Di origini russe e con una lunga esperienza in Italia nella luxury hospitality, Ksenia Muzykantova è la nuova group director of sales & marketing dell’Italian Hospitality Collection. Dopo un master in ...Supponiamo che l'accusa abbia ragione. E che davvero i commercialisti arrestati (due dei quali con incarico amministrativo per conto della Lega alla Camera e al Senato) abbiano davvero gonfiato il pre ...