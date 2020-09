La Nuova Zelanda entra in recessione (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - WELLINGTON, 17 SET - L'economia della Nuova Zelanda ha registrato un calo record trimestrale, secondo i dati ufficiali di oggi che attestano l'entrata del paese in recessione. "Il calo del 12,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - WELLINGTON, 17 SET - L'economia dellaha registrato un calo record trimestrale, secondo i dati ufficiali di oggi che attestano l'ta del paese in. "Il calo del 12,...

Una scossa di terremoto di magnitudo 5, si è verificata alle ore 03:08 (ore 17:08 in Italia) con epicentro nei pressi di Kermadec Islands, Nuova Zelanda. La profondità stimata è stata di circa 35 Km.

WELLINGTON, 17 SET - L'economia della Nuova Zelanda ha registrato un calo record trimestrale, secondo i dati ufficiali di oggi che attestano l'entrata del paese in recessione. "Il calo del 12,2% del P ...

Barbados dice addio alla regina Elisabetta come capo di Stato: "Saremo una repubblica"

Barbados ha annunciato la sua intenzione di rimuovere la regina Elisabetta del Regno Unito come capo dello stato insulare dei Caraibi e diventare una repubblica entro novembre del prossimo anno, come ...

