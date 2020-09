Covid-19 | nel mondo 58 studi in corso su vaccini | 7 in fase 3

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sono 58 gliinsuianti-19 nel, di cui 7 arrivati alla3, mentre per le terapie sono 1836, e in questo caso ha raggiunto la3 il 16%. Sono 63 gliinterventistici condotti in Italia (45 autorizzati dall'AIFA), di cui il 92% con uno scopo terapeutico e l'8% con uno scopo preventivo. Sono alcuni dei dati presentati nella nuova infografica prodotta dal Gruppo di lavoro "Trial Clinici" dell'ISS, aggiornata al 14 settembre, che in questo numero, si arricchisce della descrizione delloo del vaccino italiano GRAd-COV2.