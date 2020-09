Città Metropolitana di Napoli, via libera a 60 assunzioni e a lavori di manutenzione stradale per 45 mln (Di giovedì 17 settembre 2020) Il sindaco metropolitano di Napoliha approvato oggi alcune deliberazioni con le quali si dà avvio alle procedure per l’assunzione di 60 nuovi dipendenti tra Istruttori (categoria C) ed Istruttori Direttivi (categoria D) sia amministrativi che tecnici. La procedura con la quale si realizzeranno le assunzioni prevede di riservare, cosi come dispone la legge, il 30% dei posti disponibili al personale interno attraverso progressioni verticali, il restante 70% verrà assunto scorrendo le graduatorie del concorso bandito con il Progetto Ripam gestito da Formez cui la Città Metropolitana di Napoli intende aderire. Il nuovo personale, la cui entrata in servizio è prevista per il mese di dicembre, contribuirà, sottolinea una nota, “alla realizzazione del Piano ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) Il sindaco metropolitano diha approvato oggi alcune dezioni con le quali si dà avvio alle procedure per l’assunzione di 60 nuovi dipendenti tra Istruttori (categoria C) ed Istruttori Direttivi (categoria D) sia amministrativi che tecnici. La procedura con la quale si realizzeranno leprevede di riservare, cosi come dispone la legge, il 30% dei posti disponibili al personale interno attraverso progressioni verticali, il restante 70% verrà assunto scorrendo le graduatorie del concorso bandito con il Progetto Ripam gestito da Formez cui la Cittàdiintende aderire. Il nuovo personale, la cui entrata in servizio è prevista per il mese di dicembre, contribuirà, sottolinea una nota, “alla realizzazione del Piano ...

