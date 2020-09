Call of Duty Black Ops Cold War: Alpha disponibile questo weekend su PS4 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra il 18 e il 20 settembre tutti gli utenti PS4 potranno avere un assaggio di Call of Duty: Black Ops Cold War. Scopri tutti i dettagli, comprese mappe e modalità, nel blog post di Activision."Black Ops Cold War, seguito diretto di Call of Duty®: Black Ops, immerge i giocatori nell'instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80. Niente è mai come sembra nell'avvincente Campagna per giocatore singolo, in cui affronterai figure storiche e dure verità, combattendo in scenari celebri di tutto il mondo come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora." - recita la descrizione del gioco. "Utenti PlayStation 4, preparatevi alle vostre prime ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra il 18 e il 20 settembre tutti gli utenti PS4 potranno avere un assaggio diofOpsWar. Scopri tutti i dettagli, comprese mappe e modalità, nel blog post di Activision."OpsWar, seguito diretto diof®:Ops, immerge i giocatori nell'instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80. Niente è mai come sembra nell'avvincente Campagna per giocatore singolo, in cui affronterai figure storiche e dure verità, combattendo in scenari celebri di tutto il mondo come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora." - recita la descrizione del gioco. "Utenti PlayStation 4, preparatevi alle vostre prime ...

