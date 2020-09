Calciomercato Genoa – Bloccato lo scambio Favilli-Stepinski – Interessa Zappacosta (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Calciomercato Genoa è più scatenato che mai, la società di Preziosi è tra le più attive in questi ultimi giorni e dopo vari annunci continua a seguire piste importanti, mentre al momento si blocca uno scambio di attaccanti per volere di Maran. Bloccato lo scambio Favilli-Stepinski Sembrava tutto fatto per lo scambio di attaccanti con il Chievo, Andrea Favilli in Veneto e Mariusz Stepinski in Liguria, ma il tecnico del Genoa, Rolando Maran, ha deciso al momento di bloccare la trattativa. L’allenatore è rimasto impressionato dall’impegno del proprio attaccante durante tutta la fase del ritiro e per questo vuole prima dargli qualche ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilè più scatenato che mai, la società di Preziosi è tra le più attive in questi ultimi giorni e dopo vari annunci continua a seguire piste importanti, mentre al momento si blocca unodi attaccanti per volere di Maran.loSembrava tutto fatto per lodi attaccanti con il Chievo, Andreain Veneto e Mariuszin Liguria, ma il tecnico del, Rolando Maran, ha deciso al momento di bloccare la trattativa. L’allenatore è rimasto impressionato dall’impegno del proprio attaccante durante tutta la fase del ritiro e per questo vuole prima dargli qualche ...

