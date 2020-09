Al Bano infrange il sogno dei fan | “non sposo Loredana Lecciso”

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020) Per i fan appassionati della coppia AlLecciso, arrivano brutte notizie. La coppia che durante la pandemia ha ritrovato la loro serenità secondo alcune indiscrezioni sarebbe dovuta convolare a nozze a breve. Nozze che i due avevano già rimandato anni fa per problemi familiari… A quanto pare, però, nemmeno quest’anno ci saranno e tanto meno nei prossimi. A spiegarne il motivo è stato lo stesso cantante in una recente intervista. Al: “NonLecciso” Il cantante di Cellino San Marco ha infranto ild’amore di fan e giornalisti romantici. “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla – ha spiegato ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2 . “Non ...