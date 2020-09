Vidal Inter, la trattativa non si sblocca e lui si allena per le strade di Barcellona (Di mercoledì 16 settembre 2020) Arturo Vidal è in attesa che il suo trasferimento all’Inter si sblocchi e intanto si allena per le strade di Barcellona Ci vuole ancora un po’ di pazienza prima di vedere Arturo Vidal all’Inter. La trattativa non si è sbloccata e fino a quando i nerazzurri non cederanno Godin, il cileno non potrà sbarcare a Milano. Intanto il centrocampista, che non si allena più con il Barcellona, si tiene in forma correndo per le strade del capoluogo della Catalogna in attesa di prendere l’aereo direzione Milano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Arturoè in attesa che il suo trasferimento all’si sblocchi e intanto siper lediCi vuole ancora un po’ di pazienza prima di vedere Arturoall’. Lanon si èta e fino a quando i nerazzurri non cederanno Godin, il cileno non potrà sbarcare a Milano. Intanto il centrocampista, che non sipiù con il, si tiene in forma correndo per ledel capoluogo della Catalogna in attesa di prendere l’aereo direzione Milano. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Inter, #Vidal è pronto a volare in Italia: attesa per la cessione di #Godin - FBiasin : #Vidal è arrivato nella sede dell’#Inter ma non ha trovato nessuno perché erano tutti impegnati con gli agenti di… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Accordo raggiunto tra Inter e Barcellona: i nerazzurri pagheranno un indennizzo per liberare Vidal… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: VIDEO / Inter, Vidal si allena...per strada! 'Quando sei pazzo, fai pazzie' - - Sibonio1 : RT @kulturjam: Arturo Vidal è fatta! Da quanto i tifosi dell'Inter leggono questa notizia? Guida all'arrivo del pupillo di Conte. #calciome… -