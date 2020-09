Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE TRA LE USCITE CASAL MONASTERO E BUFALOTTA RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA E A SEGUIRE TRA APPIA E TUSCOLANA SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO PER IL TRASPORTO AEREO RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE ENAC SONO A RISCHIO I VOLI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARE ...