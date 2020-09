Tesi di Pirlo sul ruolo del centrocampista | «Tecnico ma con doti difensive»

Leggi su calcionews24

La Figc ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la tesi di laurea di Andrea Pirlo con cui si è laureato nella giornata di ieri «Il calcio degli ultimi 20 anni con il Milan di Ancelotti, il Barcellona di Guardiola fino al Real di Zidane, ha dimostrato che non si può prescindere dalla tecnica dei propri centrocampisti. Dopo un periodo storico dominato da centrocampisti fisici (anni 90'), si è riscoperto l'efficacia di giocatori tecnici e con grande visione di gioco in mezzo al campo. Ovviamente a queste caratteristiche vanno aggiunte una buona dose di mobilità per poter eseguire più funzioni (costruzione e rifinitura per esempio) ed una predisposizione soprattutto mentale alla fase difensiva con riaggressione immediata in caso di perdita del pallone».