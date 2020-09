Temptation Island, Speranza scopre in diretta i tradimenti di Alberto: 'Fai come hai sempre fatto... buttami' (Di mercoledì 16 settembre 2020) . Fidanzati da sedici anni entrambi sono di Brusciano, Napoli,. Non convivono in una casa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) . Fidanzati da sedici anni entrambi sono di Brusciano, Napoli,. Non convivono in una casa ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - QuiMediaset_it : Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio: al via in prima serata su… - alessiab00 : RT @ilMenestrelloh: Ma questo ha aspettato di andare a Temptation Island per lasciarsi in pratica. Furbo. In tutto ciò chi è Sofia? #Tempt… - leeyumscuddles : altro che temptation island, qui ci vuole un bravo psicologo #TempationIsland - flamanc24 : RT @eliscrivecose: Ovviamente saremo lì schiavi anche stasera ma che suicidio sta roba di due Temptation Island nel giro di un mese, che su… -