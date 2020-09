Santa Maria Capua Vetere, serata-tributo in onore del giornalista e scrittore Montanaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 21.30, nella splendida cornice dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere (ingresso gratuito), si terrà una serata-tributo in onore del giornalista e scrittore Silvestro Montanaro, deceduto lo scorso 10 luglio. Nato a Sora nel 1954, Montanaro cominciò la sua carriera di giornalista come corrispondente di “Paese Sera” prima e de “L’Unità” poi. Successivamente, per anni, scrisse per “Voce della Campania”, dove si occupò di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 21.30, nella splendida cornice dell’Anfiteatro Campano di(ingresso gratuito), si terrà unaindelSilvestro, deceduto lo scorso 10 luglio. Nato a Sora nel 1954,cominciò la sua carriera dicome corrispondente di “Paese Sera” prima e de “L’Unità” poi. Successivamente, per anni, scrisse per “Voce della Campania”, dove si occupò di ...

