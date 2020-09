Rai 1 | soppressi Convertini e Falchi

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 settembre 2020)- C'è Tempo Per... Mezzogiorno di fuoco. No, non il film con Gary Cooper e Grace Kelly, ma la fascia 12.00/13.30 di Rai 1, quella che avrebbe già dovuto essere occupata da Antonella Clerici con il nuovo E’ Sempre Mezzogiorno. In attesa del suo arrivo, il direttore di rete Stefano Coletta ha pensato bene (bene, si fa per dire!) di piazzarci Beppee Anna, ma ora è costretto a rivedere le sue scelte. C’è Tempo Per…, la trasmissione che durante l’estate è andata in onda alle 10.00 al posto di Storie Italiane, dal 7 settembre è stata traslocata a mezzogiorno in sostituzione delle repliche di Don Matteo. Una mossa che non ha pagato e il flop di ascolti è servito: anche ieri il programma non ha raggiunto neppure il ...