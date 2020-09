Oms, Coronavirus: «Se la scuola chiude effetti devastanti su bambini e giovani» (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Date le conseguenze devastanti sui bambini, i giovani e la nostra società nel suo complesso, la decisione di chiudere le scuole dovrebbe essere l’ultima spiaggia». Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un incontro dedicato all’impatto del Covid-19 sui ragazzi e il ritorno a scuola. «In molti Paesi servizi essenziali per la nutrizione e l’immunizzazione sono stati interrotti e milioni di bambini hanno perso mesi di scuola», ha rimarcato il politico e funzionario etiope. leggi anche l’articolo —> Anticorpi monoclonali, lo Stato scommette sulla cura senese: già stanziati 50 milioni di euro Oms, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Date le conseguenzesui, ie la nostra società nel suo complesso, la decisione dire le scuole dovrebbe essere l’ultima spiaggia». Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un incontro dedicato all’impatto del Covid-19 sui ragazzi e il ritorno a. «In molti Paesi servizi essenziali per la nutrizione e l’immunizzazione sono stati interrotti e milioni dihanno perso mesi di», ha rimarcato il politico e funzionario etiope. leggi anche l’articolo —> Anticorpi monoclonali, lo Stato scommette sulla cura senese: già stanziati 50 milioni di euro Oms, ...

