Omicidio Cerciello, Elder: chiedo scusa, vorrei tornare indietro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – “Voglio chiedere scusa a tutti, alla famiglia Cerciello e ai suoi amici. Al mondo intero. Quella notte e’ stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ora, ma non posso”. Cosi’ davanti alla Prima Corte di Assise di Roma, Finnegan Lee Elder, l’americano accusato, in concorso con Christian Natale Hjorth, dell’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso nel luglio dello scorso anno con 11 coltellate nel quartiere romano di Prati. Nel corso dell’udienza di oggi, Elder ha chiesto il permesso di poter dire alcune parole. “Le ho scritte io”, ha affermato il ragazzo che ha poi ribadito di non aver parlato prima per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – “Voglio chiederea tutti, alla famigliae ai suoi amici. Al mondo intero. Quella notte e’ stata la peggiore della mia vita e se potessiper cambiare le cose lo farei ora, ma non posso”. Cosi’ davanti alla Prima Corte di Assise di Roma, Finnegan Lee, l’americano accusato, in concorso con Christian Natale Hjorth, dell’del vicebrigadiere dei carabinieri, MarioRega, ucciso nel luglio dello scorso anno con 11 coltellate nel quartiere romano di Prati. Nel corso dell’udienza di oggi,ha chiesto il permesso di poter dire alcune parole. “Le ho scritte io”, ha affermato il ragazzo che ha poi ribadito di non aver parlato prima per ...

