Nuovo possibile slittamente dell’avvio dell’anno scolastico in Calabria: inizio il 28 settembre causa elezioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gli studenti e le famiglie calabresi con molta probabilità dovranno attendere ancora prima di vedere il ritorno tra i banchi di scuola. Se nel resto dell’Italia, il Nuovo anno scolastico (finalmente in presenza) è iniziato il 14 settembre, nella Regione del Sud, l’avvio potrebbe slittare ancora. La data sarebbe il 24 settembre ma, dopo oltre due ore di dibattito, il Consiglio ha trovato una sintesi sulla riapertura dell’anno scolastico. Si procederà a due “velocità”. Gli istituti che non sono seggio elettorale inizieranno il 24 settembre, mentre le scuole che sono interessate dalle operazioni di voto slitteranno l’apertura delle aule al 28 settembre. La proposta di slittamento era stata avanazata dal ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gli studenti e le famiglie calabresi con molta probabilità dovranno attendere ancora prima di vedere il ritorno tra i banchi di scuola. Se nel resto dell’Italia, ilanno(finalmente in presenza) è iniziato il 14, nella Regione del Sud, l’avvio potrebbe slittare ancora. La data sarebbe il 24ma, dopo oltre due ore di dibattito, il Consiglio ha trovato una sintesi sulla riapertura dell’anno. Si procederà a due “velocità”. Gli istituti che non sono seggio elettorale inizieranno il 24, mentre le scuole che sono interessate dalle operazioni di voto slitteranno l’apertura delle aule al 28. La proposta di slittamento era stata avanazata dal ...

AnnalisaChirico : L’accordo firmato con Bahrein, dopo quello con Emirati arabi, segna inizio di una nuova normalità per Israele come… - festletteratura : Soltanto qualche mese fa la prospettiva di questo Festival sembrava lontanissima, improbabile, e invece siamo riusc… - marattin : In queste bellissime parole di Ivan, la differenza tra decenni di vecchio modo di far politica (che molti considera… - cyberpanc : RT @AnnalisaChirico: L’accordo firmato con Bahrein, dopo quello con Emirati arabi, segna inizio di una nuova normalità per Israele come pon… - damonirella : RT @AnnalisaChirico: L’accordo firmato con Bahrein, dopo quello con Emirati arabi, segna inizio di una nuova normalità per Israele come pon… -