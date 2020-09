METEO: si forma un URAGANO sul Mediterraneo. Eventi davvero eccezionali? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Mar Mediterraneo è uno fra i più ciclogenetici al mondo: ben sappiamo come fra le peculiarità del nostro clima ci sia quello di generare e forgiare le depressioni provenienti dall’Atlantico, che talvolta vengono così esaltate nel loro potenziale perturbato. Ciò accade soprattutto in autunno e ad inizio inverno, quando peraltro il mare possiede ancora immagazzinato al suo interno parte del calore accumulato in estate. Non a caso, è anche il periodo più piovoso, ma le precipitazioni sempre più intense favoriscono episodi alluvionali sempre più frequenti. La quasi totalità di queste ciclogenesi sono però di tipo extratropicale, ma qualche volta può accadere che queste depressioni possono degenerare in veri e propri piccoli cicloni di tipo tropicale, come sta avvenendo ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Marè uno fra i più ciclogenetici al mondo: ben sappiamo come fra le peculiarità del nostro clima ci sia quello di generare e forgiare le depressioni provenienti dall’Atlantico, che talvolta vengono così esaltate nel loro potenziale perturbato. Ciò accade soprattutto in autunno e ad inizio inverno, quando peraltro il mare possiede ancora immagazzinato al suo interno parte del calore accumulato in estate. Non a caso, è anche il periodo più piovoso, ma le precipitazioni sempre più intense favoriscono episodi alluvionali sempre più frequenti. La quasi totalità di queste ciclogenesi sono però di tipo extratropicale, ma qualche volta può accadere che queste depressioni possono degenerare in veri e propri piccoli cicloni di tipo tropicale, come sta avvenendo ...

3BMeteo : Brutta notizia #meteo: un raro ma non unico sistema tropicale sta prendendo forma sullo Ionio e determinerà una sen… - 3BMeteo : #Meteo Italia: alta pressione in grande forma in avvio di settimana e tempo in gran parte stabile e caldo. Ma atten… - tharrosinfo : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #11settembre - Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e sotto forma di rovesci tempora… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #11settembre - Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e sotto forma di rovesci… - Valeria51915836 : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #11settembre - Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e sotto forma di rovesci tempora… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO forma Meteo: Ultima DECADE di SETTEMBRE con SVOLTA! Un CICLONE carico di PIOGGIA colpirà l'ITALIA. Ecco l'AGGIORNAMENTO iLMeteo.it METEO: si forma un URAGANO sul Mediterraneo. Eventi davvero eccezionali?

Il Mar Mediterraneo è uno fra i più ciclogenetici al mondo: ben sappiamo come fra le peculiarità del nostro clima ci sia quello di generare e forgiare le depressioni provenienti dall’Atlantico, che ta ...

Maltempo, in arrivo un ciclone simil tropicale. Nel Reggino allerta arancione della Protezione civile

QUELLO che si verificherà nel corso delle prossime ore nel Mediterraneo, interessando buona parte delle coste calabresi, è di certo un evento più unico che raro ma che lascia intuire come anche il met ...

Meteo, è in arrivo un ciclone tropicale dalla Tunisia: come un uragano su Calabria e Sicilia

Nella giornata di oggi, 16 settembre, un evento meteorologico raro interesserà molto da vicino l’Italia. Un ciclone tropicale dalle coste della Tunisia si sta muovendo verso il Mar Ionio e lambirà la ...

Il Mar Mediterraneo è uno fra i più ciclogenetici al mondo: ben sappiamo come fra le peculiarità del nostro clima ci sia quello di generare e forgiare le depressioni provenienti dall’Atlantico, che ta ...QUELLO che si verificherà nel corso delle prossime ore nel Mediterraneo, interessando buona parte delle coste calabresi, è di certo un evento più unico che raro ma che lascia intuire come anche il met ...Nella giornata di oggi, 16 settembre, un evento meteorologico raro interesserà molto da vicino l’Italia. Un ciclone tropicale dalle coste della Tunisia si sta muovendo verso il Mar Ionio e lambirà la ...