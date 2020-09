LIVE – Sinner-Tsitsipas | Internazionali BNL d’Italia 2020 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ile latestuale dello scontro tra Jannike Stefanos, valido per il secondo turno degliBNL d’Italia. L’altoatesino troverà di fronte un giocatore talentuoso, affermato ed estremamente difficile da limitare. Sportface.it vi terrà compagnia attraverso aggiornamenti in tempo reale, con analisi simultanee degli eventi, non prima delle ore 15.00 di mercoledì 16 settembre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA(non prima delle ore 15.00)

infoitsport : LIVE Sinner-Paire 6-2 2-1, Masters1000 Roma in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo parziale - infoitsport : LIVE Sinner-Paire 6-2 6-1, Masters1000 Roma in DIRETTA: l’azzurro vince contro l’irrispettoso e polemico francese!… - lettiesnow_ : RT @GiusvaPulejo: Signori, #Sinner a 19 anni sta dando una lezione di leadership, calma e spessore tecnico a quel rozzo di #Paire (numero 2… - live_tennis : Internazionali BNL dItalia - 1st Round: Jannik Sinner beat Benoit Paire 6-2, 6-1 - toMMilanello : RT @GiusvaPulejo: Signori, #Sinner a 19 anni sta dando una lezione di leadership, calma e spessore tecnico a quel rozzo di #Paire (numero 2… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

Diretta Internazionali d’Italia 2020 Roma Sinner Tsitsipas streaming video e tv: orario e risultato live delle partite di tennis al Foro Italico, in campo anche Fognini e Berrettini. Diretta Internazi ...Prestazione molto convincente da parte di Sinner, che è riuscito a superare il primo turno concedendo solo tre games all'avversario. Gianluca Mager si è invece arreso… Leggi ...19.05 L’Italia potrebbe sognare: in caso di passaggio di turno di Jannik Sinner e Fabio Fognini sino ai quarti, si incrocerebbero per un posto in semifinale. 18.58 C’è tanta attesa ovviamente anche pe ...