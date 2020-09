L' imbalsamatore | stasera su Rai Movie il film di Matteo Garrone

(Di mercoledì 16 settembre 2020)su Rai, in seconda serata alle 23:10, va in onda L', ildiretto nel 2002 dasu Rai, alle 23:10 in seconda serata, arriva L', ilche, nel 2002, ha presentato presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes. Campania, anni 90. Peppino (Ernesto Mahieux) è un tassidermista di mezza età, che è costantemente vittima di lazzi e vessazioni per la sua statura e il suo aspetto (è affetto da nanismo) e perchè omosessuale, anche se non apertamente dichiarato. Quando incontra il giovane e attraente Valerio (Valerio Foglia Manzillo), che è ...

