Le coppie di Temptation Island 2020 alla corte di Alessia Marcuzzi tra falò infuocati e corna | anticipazioni 16 settembre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ledisono pronte a mettersi in gioco per un nuovo viaggio nei sentimenti. Dopo il successo dell’ultima edizione con al timone Filippo Bisciglia, toccherà adfare i conti con la gara per lo share ma senza contare sui vip. La sua era stata annunciata come un’edizione con i volti noti di Uomini e donne o della televisione ma così non è stato per non pestare i piedi ad Alfonso Signorini e ai suoi vipponi, almeno da quanto si rumoreggia nei corridoi Mediaset, e allora come andrà a finire questo “esperimento”? Davvero è possibile un’altra edizione dei record senza Filippo Bisciglia? A dover rendere al meglio saranno proprio le nuovedi ...