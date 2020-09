Lazio, è il giorno di Fares: visite e firma per l'ex Spal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo Muriqi ecco Fares . La Lazio, che già da tempo aveva definito l'affare con la Spal , abbraccia finalmente il suo nuovo esterno sinistro. Per lui visite mediche di rito in Paideia nella mattinata, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo Muriqi ecco. La, che già da tempo aveva definito l'affare con la, abbraccia finalmente il suo nuovo esterno sinistro. Per luimediche di rito in Paideia nella mattinata, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio è Lazio, nuova partnership: accordo siglato con la StormGain Corriere dello Sport Notizie Lazio – Venerdì la prima lista della serie A, Lulic in bilico

Venerdì sarà tempo di prime scelte in casa Lazio. Simone Inzaghi in questi giorni è impegnato a pensare a come comporre la propria lista, momentanea, per la rosa della serie A che sta per cominciare.

Notizie Lazio – Serie A, ecco l’esito dei tamponi dei presenti alla riunione con De Laurentiis

La settimana scorsa si era tenuta una riunione presso la sede della Lega serie A a cui aveva partecipato anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19 il giorno dop ...

Accostato al Napoli, Kumbulla spiazza anche Inter e Juve: è fatta con la Roma

Era stato accostato a lungo al Napoli, poi ancora all’Inter, alla Juve e alla Lazio. Marash Kumbulla non vestirà nessuna di queste maglie. Il difensore albanese ha infatti raggiunto l’accordo con la R ...

