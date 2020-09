Jennifer Lawrence e altre star boicottano Facebook e Instagram (Di mercoledì 16 settembre 2020) Possono appartenere al mondo del cinema, della musica o della moda, ma le star di oggi hanno tutte una cosa in comune: sono molto attive sui social network. Per questa ragione potrebbe fare molto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Possono appartenere al mondo del cinema, della musica o della moda, ma ledi oggi hanno tutte una cosa in comune: sono molto attive sui social network. Per questa ragione potrebbe fare molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence e altre star boicottano Facebook e Instagram Quotidiano.net Da DiCaprio a Kardashian, 24 ore senza Facebook per protesta

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Kim Kardashian, la star dei reality tv, ha annunciato che oggi "congelerà" i suoi account Facebook e Instagram, e ha chiesto ai suoi follower di fare lo stesso. L'obiettivo è q ...

Kim Kardashian: chiude Facebook e Instagram per 24 ore

Kim Kardashian 'congela' il suo Instagram e dichiara guerra a Facebook: "Basta fake news e odio"

