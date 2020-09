iOS 14 è disponibile da oggi, gli iPhone compatibili e come scaricarlo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il nuovo iOS 14 è stato rilasciato ufficialmente e può essere scaricato fin da ora su tutti gli iPhone compatibili. Il sistema operativo fa parte di una grande release di Apple che coinvolgerà anche WatchOS 7 per Apple Watch, tvOS 14 per Apple TV e iPadOS 14 pensato esclusivamente per gli iPad. A tre mesi di distanza dalla presentazione ufficiale in streaming durante la WWDC (la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori), Apple decide di mettere a disposizione di tutti gli utenti iPhone un bel bagaglio di novità. Andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti, quali telefoni sono compatibili e il procedimento per scaricare il nuovo iOS 14. iOS 14, le principali novità da sapere iOS 14AppleLa novità più importante (e più vistosa) riguarda la schermata principale ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il nuovo iOS 14 è stato rilasciato ufficialmente e può essere scaricato fin da ora su tutti gli. Il sistema operativo fa parte di una grande release di Apple che coinvolgerà anche WatchOS 7 per Apple Watch, tvOS 14 per Apple TV e iPadOS 14 pensato esclusivamente per gli iPad. A tre mesi di distanza dalla presentazione ufficiale in streaming durante la WWDC (la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori), Apple decide di mettere a disposizione di tutti gli utentiun bel bagaglio di novità. Andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti, quali telefoni sonoe il procedimento per scaricare il nuovo iOS 14. iOS 14, le principali novità da sapere iOS 14AppleLa novità più importante (e più vistosa) riguarda la schermata principale ...

