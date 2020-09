iOS 14 disponibile da oggi: come scaricarlo e tutte le novità (Di mercoledì 16 settembre 2020) iOS 14 è disponibile da oggi. Il nuovo sistema operativo firmato Apple presenta una serie di novità molto interessanti. Ecco come scaricarlo sul proprio iPhone Dopo il grande evento di… L'articolo iOS 14 disponibile da oggi: come scaricarlo e tutte le novità proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) iOS 14 èda. Il nuovo sistema operativo firmato Apple presenta una serie di novità molto interessanti. Eccosul proprio iPhone Dopo il grande evento di… L'articolo iOS 14dale novità proviene da .

rolandoroccando : RT @wireditalia: Oggi, dalle 19, si rende disponibile l'update del sistema operativo per gli iPhone, ecco un riepilogo dei miglioramenti #i… - RobRe62 : RT @wireditalia: Oggi, dalle 19, si rende disponibile l'update del sistema operativo per gli iPhone, ecco un riepilogo dei miglioramenti #i… - pccpla : RT @wireditalia: Oggi, dalle 19, si rende disponibile l'update del sistema operativo per gli iPhone, ecco un riepilogo dei miglioramenti #i… - setteBIT : Ultimi comunicati Apple in italiano (Apple One e riassuntone… niente su partnership a Singapore ed ultimo su iOS 14… - OmarSiviero : RT @melablog: Oggi è il giorno di iOS 14. Tutti pronti per il grande download? -