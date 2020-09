Inter, il Bayern Monaco prende le distanze da Brozovic. Chris Falk: “Non ha la qualità necessaria!” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Bayern Monaco si defila da ogni possibile trama di mercato che possa anche solo lontanamente considerare Marcelo Brozovic. I cannibali della Baviera scaricano il croato dell’Inter che nelle ultime settimane alcuni rumor di mercato avevano segnalato come molto vicino all’accordo con i freschi vincitori della Champions League. A fare chiarezza sulla dura decisione del … L'articolo Inter, il Bayern Monaco prende le distanze da Brozovic. Chris Falk: “Non ha la qualità necessaria!” Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilsi defila da ogni possibile trama di mercato che possa anche solo lontanamente considerare Marcelo. I cannibali della Baviera scaricano il croato dell’che nelle ultime settimane alcuni rumor di mercato avevano segnalato come molto vicino all’accordo con i freschi vincitori della Champions League. A fare chiarezza sulla dura decisione del … L'articolo, illeda: “Non ha la qualità necessaria!”

passione_inter : Mercato - Smentito l'interesse del Bayern Monaco per Brozovic: 'Non ha le qualità necessarie' -… - sportface2016 : La Bild spiega il motivo del mancato interesse del #BayernMonaco per #Brozovic - #Inter - bianca_caimi : RT @fcin1908it: BILD - Mercato Inter, per Brozovic il Bayern si chiama fuori: 'Non ha abbastanza qualità' - - MarcoReNer_azz : RT @fcin1908it: BILD - Mercato Inter, per Brozovic il Bayern si chiama fuori: 'Non ha abbastanza qualità' - - inter2010treble : Al Bayern non basta la qualità di Brozovic, a noi basta e avanza quella di Gagliardini. BILD – Mercato Inter, per B… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bayern Inter, Perisic saluta il Bayern Monaco: "Veni, vidi, vici" - Sportmediaset Sport Mediaset Mercato Inter: via Perisic, possibile scambio con il Manchester United

Si aprono nuovi orizzonti di mercato in casa Inter dopo il ritorno di Ivan Perisic nel club nerazzurro. Dopo la rinuncia al riscatto da parte del Bayern Monaco, l’esterno croato si è rimesso a disposi ...

Tottenham, il ritorno di Gareth Bale non è una suggestione

Garteh Bale è fuori dai progetti del Real Madrid, non un segreto. E nemmeno il contratto ‘mostruoso’ del gallese con i Blancos garantisce il continuo della sua avventura in Spagna. Fino a qualche mese ...

Calciomercato Juventus, sfida al Bayern per il talento | Idea di scambio

Ore decisive per conoscere il nuovo numero 9 della Juventus. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, come ha lasciato intendere in più occasioni, è ansioso di conoscere il suo nuovo centravanti. L’obietti ...

Si aprono nuovi orizzonti di mercato in casa Inter dopo il ritorno di Ivan Perisic nel club nerazzurro. Dopo la rinuncia al riscatto da parte del Bayern Monaco, l’esterno croato si è rimesso a disposi ...Garteh Bale è fuori dai progetti del Real Madrid, non un segreto. E nemmeno il contratto ‘mostruoso’ del gallese con i Blancos garantisce il continuo della sua avventura in Spagna. Fino a qualche mese ...Ore decisive per conoscere il nuovo numero 9 della Juventus. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, come ha lasciato intendere in più occasioni, è ansioso di conoscere il suo nuovo centravanti. L’obietti ...