Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 settembre: Vittorio vuole adottare Anna (Di mercoledì 16 settembre 2020) La piccola Anna scioglierà il cuore di Vittorio a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative la puntata del 17 settembre, rivelano che il pubblicitario di ritorno dall'Expo '61, dirà a Marta che ha intenzione di adottare la neonata che era stata abbandonata davanti il magazzino. Nel frattempo, Umberto riceverà i complimenti da tutti i membri del circolo per il brillante discorso tenuto all'evento di Torino. Infine, Rocco confesserà ad Armando di aver passato una bella serata in compagnia di Maria.

