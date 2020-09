I «Massimo Volume», Claudio Bisio e Gigio Alberti chiudono la 73a Estate Fiesolana (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'ultima sera di musica dal vivo e la lettura-spettacolo «Ma tu sei felice?», uno degli spettacoli portati a Fiesole dal Teatro Puccini di Firenze Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'ultima sera di musica dal vivo e la lettura-spettacolo «Ma tu sei felice?», uno degli spettacoli portati a Fiesole dal Teatro Puccini di Firenze

FirenzePost : I «Massimo Volume», Claudio Bisio e Gigio Alberti chiudono la 73a Estate Fiesolana - CamMarrymepls : RT @reasonhaz: alzate il volume al massimo e non ve ne pentirete, piangerete ma non ve ne pentirete - enrico116 : RT @caroogna: la musica va ascoltata col volume al massimo per coprire il rumore dei pensieri - finelinepwr : RT @reasonhaz: alzate il volume al massimo e non ve ne pentirete, piangerete ma non ve ne pentirete - chiamamiGre : RT @centoottanta: tutto ok degli psicologi si deve ascoltare con le cuffiette e il volume al massimo mentre si piange -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Volume Massimo Volume per Estate Fiesolana Controradio I «Massimo Volume», Claudio Bisio e Gigio Alberti chiudono la 73a Estate Fiesolana

Giovedì 17 alle 21.15 un gran ritorno: i Massimo Volume, band di culto di genere post-rock intriso di poesia e letteratura; la band ha rotto un silenzio di sei anni con l’album “Il nuotatore” e ha ...

Altro pestaggio a Bellinzona, questa volta in via Dogana

Dopo le risse al bar Viale, sabato notte un'altra violenta lite tra giovani. Pubblichiamo il video di un inquilino di uno stabile che si affaccia sulla via Una serie d’insulti, urla e grida nella nott ...

Farmer inaugura Universit/ty, le tesi di laurea sulla fantascienza

Quante tesi di laurea sono state dedicate alla fantascienza, in Italia? In rapporto al totale è un evento raro, ma in assoluto non rarissimo. Grazie anche a un piccolo ma importante numeri di professo ...

Giovedì 17 alle 21.15 un gran ritorno: i Massimo Volume, band di culto di genere post-rock intriso di poesia e letteratura; la band ha rotto un silenzio di sei anni con l’album “Il nuotatore” e ha ...Dopo le risse al bar Viale, sabato notte un'altra violenta lite tra giovani. Pubblichiamo il video di un inquilino di uno stabile che si affaccia sulla via Una serie d’insulti, urla e grida nella nott ...Quante tesi di laurea sono state dedicate alla fantascienza, in Italia? In rapporto al totale è un evento raro, ma in assoluto non rarissimo. Grazie anche a un piccolo ma importante numeri di professo ...