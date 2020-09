(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lanon lo dichiara apertamente, ma ilè inequivocabile: è in arrivo una versione piùe specialistica della. Qualcuno la chiama già Raptor, mentre altri indizi portano alla denominazione Warthog. L'aspetto più importante è che la vettura sarà un modello dedicato agli appassionati del genere: il debutto dovrebbe avvenire già entro la fine dell'anno. Cattiva da sterrato. Dopo aver raccolto oltre 150.000 prenotazioni nei primi 18 giorni dal lancio negli Stati Uniti, laha capito di aver fatto centro con il ritorno dellaed è quindi intenzionata a tenere viva l'attenzione sul prodotto. In realtà, l'immagine mostra solo un prototipo impegnato in un salto durante un ...

dinoadduci : Ford Bronco - Spunta il teaser di una variante più sportiva - RValdemburg : Ford Bronco: niente V8 a causa delle normative sulle emissioni - Bri_Fitz38 : Ford Bronco base 25.000 euro. Qui ci compri un Suzuki Jimny. - pepeguerrerom : @AnaMRSantana Una ford bronco 1978 - hiylite : 2021 Ford Bronco Casino -

L’atteso nuovo fuoristrada dell’Ovale Blu, il Ford Bronco, non verrà proposto nella variante con motore Coyote V8. Lo hanno confermato Jeff Seaman, Global Program Manager di Ford, ed Eric Loefller, in ...I nostri fotografi ci fanno sapere (e ci fanno anche vedere nelle foto spia) che il nuovo Ford Bronco in versione Raptor è ora alle prese con le primissime prove su strada e test drive in compagnia de ...Qualche settimana fa vi avevamo mostrato delle misteriose foto su un possibile misterioso SUV a sette posti firmato Ford. Oggi abbiamo nuove immagini di questo futuro modello, ma non si tratta di un S ...