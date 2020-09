Fa il tampone e va all'asilo prima dell'esito, bambino positivo al Covid (Di mercoledì 16 settembre 2020) Va a scuola il 3 settembre dopo aver fatto il tampone, ma l'esito arriva solo il 9, sei giorni dopo: positivo. Allora la famiglia smette di mandare il bimbo in classe, in una sezione di una scuola ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Va a scuola il 3 settembre dopo aver fatto il, ma l'arriva solo il 9, sei giorni dopo:. Allora la famiglia smette di mandare il bimbo in classe, in una sezione di una scuola ...

