(Di mercoledì 16 settembre 2020) Patricescatenato sui social. L'ex terzino di Manchester United e Juventus ha voluto condividere la sua gioia per... quanto fatto dall'amico. L'Apache è sbarcato su Instagram ufficialmente e il benvenuto non poteva essere migliore di così...caption id="attachment 1022297" align="alignnone" width="440"(Instagram)/caption, ilpiùdi sempre… perITA Sport Press.

ItaSportPress : Evra, il video più pazzo di sempre... per Tevez - -

Ultime Notizie dalla rete : Evra video

Chiamarsi Bomber

RCS MediaGroup S.p.A.MANCHESTER (Inghilterra) - Ha postato nella chat di WhatsApp un video a luci rosse di una ragazza dentro una vasca, proponendo di "arruolarne" altre 19 per divertirsi in albergo. Questa trovata di cat ...Ha inviato sulla chat WhatsApp un video a luci rosse di una ragazza, poi ha proposto ai compagni di contattare 19 prostitute per divertirsi in albergo. Per questo Yaya Touré, 37 anni, è stato escluso ...