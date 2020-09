Elisabetta II non sarà più la regina di Barbados (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governo dell'isola ha detto che è arrivato il momento di «lasciarsi alle spalle il passato coloniale»: diventerà una repubblica entro novembre 2021 Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governo dell'isola ha detto che è arrivato il momento di «lasciarsi alle spalle il passato coloniale»: diventerà una repubblica entro novembre 2021

