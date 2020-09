Dramma dopo scuola | muore un bimbo di 4 anni | investito dallo scuolabus

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tragedia in provincia di Liborno. A Castagneto Carducci, frazione di Donoratico, un bambino di appena 4è morto – travolto da unobus. Il piccolo è statointorno alle 13. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato in sella alla sua bicicletta e sarebbe sbucato in strada tra le auto posteggiate vicino … L'articolo NewNotizie.it.