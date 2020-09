Chiara Ferragni mette lo stivale Louis Vuitton sul monumento: è polemica (Di mercoledì 16 settembre 2020) Se c’è una cosa che non si può non riconoscere a Chiara Ferragni questa è la passione per l’Italia. L’influencer da 21 milioni di follower gira il mondo per lavoro e per piacere ma diChiara di non amare nessun Paese come il suo. In questo infausto 2020 poi Chiara e il marito Fedez, grazie al loro seguito su Instagram, si sono messi in campo per aiutare davvero la Nazione durante l’emergenza Covid-19. A Marzo infatti con una raccolta fondi per il San Raffaele lanciata tramite i loro canali social, i Ferragnez hanno potuto far costruire nel giro di pochi giorni un reparto di terapia intensiva destinato ai malati di coronavirus. Come se non bastasse Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Italia, facendo conoscere virtualmente ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Se c’è una cosa che non si può non riconoscere aquesta è la passione per l’Italia. L’influencer da 21 milioni di follower gira il mondo per lavoro e per piacere ma didi non amare nessun Paese come il suo. In questo infausto 2020 poie il marito Fedez, grazie al loro seguito su Instagram, si sono messi in campo per aiutare davvero la Nazione durante l’emergenza Covid-19. A Marzo infatti con una raccolta fondi per il San Raffaele lanciata tramite i loro canali social, i Ferragnez hanno potuto far costruire nel giro di pochi giorni un reparto di terapia intensiva destinato ai malati di coronavirus. Come se non bastasseha deciso di trascorrere le sue vacanze in Italia, facendo conoscere virtualmente ...

