Beatrice Valli dedica d'amore a Marco fuori Uomini e Donne: "Sei sempre stato tu…" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Beatrice Valli dedica delle grandissime parole d'amore al suo compagno nonché futuro marito Marco Fantini. La loro storia d'amore nata all'interno di Uomini e Donne ormai diversi anni fa, sta continuando a gonfie vele tanto che la coppia, ha già avuto ben due bambine insieme. L'influencer nelle ultime settimane è stata al centro delle critiche per il suo cambiamento fisico avvenuto durante il suo ultimo parto da cui è nata la bellissima Azzurra. Tra i due dopo una crisi avvenuta negli scorsi anni, l'amore è sbocciato ancora di più tanto che Marco ha chiesto a Beatrice di sposarlo. Il matrimonio dei sogni però, è stato rinviato a causa

