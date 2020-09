Ancona | incendio al porto colpita ex area Tubimar

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un grandeè divampato nella notte aldi. Almeno tre sono state le esplosioni che hanno devastato i capannoni della ex. Per fortuna non ci sono feriti e vittime.aldiL’si è sviluppato intorno alle 00.30 e ha interessato i capannoni appartenenti alle agenzie marittime della città tra cui Frittelli Marittime Group e Fratelli Morandi ma anche a Fincantieri. Sui tetti dei capannoni sembrano che siano stati installati pannelli solari per 19mila metri quadrati e uno dei capannoni pare che contenesse un deposito di vetroresina. Il timore resta sembra che all’interno dei capannoni vi possano essere dei solventi e dei materiali tossici. ...

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - emergenzavvf : ?? #Ancona, circoscritte dai #vigilidelfuoco le fiamme nel porto, interessati diversi capannoni per una superficie d… - TgrMarche : Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. - MariannaPrato : RT @perchetendenza: #Ancona: Per il vasto incendio divampato alle 00:35 nel porto della città, che ha distrutto camion e altri capannoni do… - RitaChiaro : Raffica di esplosioni, poi le fiamme altissime: maxi incendio nel porto di Ancona -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona incendio

Paura nella notte ad Ancona dove, poco dopo la mezzanotte, alle 00:35 per l’esattezza, è divampato un incendio di vaste dimensioni. Come riferisce anche l’Ansa, le fiamme sono partite da un capannone ...(ANSA) - ANCONA, 16 SET - Fotografi, fotoamatori, ma anche semplici cittadini stanno affollando il belvedere di largo Casanova ad Ancona per fare foto e selfie con lo sfondo del porto e della nube ner ...Poco dopo la mezzanotte di mercoledì 16 settembre nel porto di Ancona è divampato un vasto incendio. Le cause sono ancora in via di accertamento. Sul posto sono già impegnate decine di squadre di vigi ...