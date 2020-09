Alibaba apre una fabbrica che produce ciò che dicono i big data

(Di mercoledì 16 settembre 2020)(Getty Images)Il colosso cinese dell’ecommerceGroup sfrutta l’analisi digitale dei dati per entrare nel mondo della produzione. Il gruppo ha svelato mercoledì 16 settembre la sua nuovadigitale pilota aperta nella città di Hangzhou come parte della sua iniziativa di “produzione intelligente” che coinvolgerà anche le aziende presenti sul territorio e permetterà di sfruttare i flussi di dati ricavati dalle abitudini di acquisto degli utenti per orientare i volumi e la qualità della produzione in un processo sempre più digitalizzato. La Xunxi digital factory sarà amministrata dalla divisione interna di, Xunxi digital technology company, e sfrutterà le potenzialità del cloud computing così come le ...

Ultime Notizie dalla rete : Alibaba apre

Primaonline

