A Madrid lockdown mirati e nuove restrizioni | “Non possiamo permetterci comportamenti rilassati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Si stringono le maglie della mobilità nella regione di, dove l’insorgenza dei casi di Covid-19 ha spinto le autorità a implementaremisure. Da venerdì, ha annunciato Antonio Zapatero, responsabile nella regione per la risposta alla pandemia, entreranno in vigoree altrealla circolazione nelle aree con un numero elevato di casi. “Stiamo adottando misure ma non è sufficiente. Niente funzionerà se non siamo responsabili. C’è stato un rilassamento deiche non”, ha avvertito Zapatero, facendo riferimento in particolare al fatto che vengano organizzate feste, che le persone si trovino a bere in strada e che non vengano ...