WINDTRE propone offerte personalizzate con chiamate | sms e giga da 3 | 99 euro

infoitscienza : WindTre straccia Iliad e propone una nuova offerta speciale - AppleTecno : WindTre propone l'offerta MIA con Giga illimitati ad alcuni utenti - -

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE propone

Tecnoandroid

Tra gli operatori più popolari dell’estate, ovviamente un punto di riferimento è garantito da WindTre. Nel corso di queste ultime settimane il provider ha messo a disposizione di tutti i nuovi clienti ...Doveva essere una semplice riparazione in garanzia, ma si è trasformata in una beffa: lo smartphone, che non è mai caduto in acqua, risultava invece "bagnato" guardando il piccolo sensore che indica i ...Ecco tutte le nuove offerte winback di TIM disponibili da oggi 14 settembre 2020 presso i call center: i dettagli su Gold Pro, Silver Pro e Titanium. Le offerte winback che gli ex clienti di TIM posso ...