Ucciso Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi (Di martedì 15 settembre 2020) Un parroco di Como, Don Roberto Malgesini di 51 anni è stato Ucciso a coltellate questa mattina poco dopo le 7 in piazza San Rocco vicino la parrocchia. Il sacerdote era molto conosciuto in città per via del suo impegno con gli ultimi con gli emarginati. L'omicida è uno straniero con problemi psichici L'omicida è uno straniero e si è costituito questa mattina alle 8 subito dopo aver commesso l'omicidio. Ha problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione mai eseguiti. Cosi come conferma il direttore della Caritas di Como Roberto Bernasconi. Il parroco è stato colpito alle spalle mentre percorreva la stradina in salita che conduce alla parrocchia. A notare il corpo riverso a terra sono stati i passanti che hanno immediatamente ...

