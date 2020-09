Ucciso a coltellate don Roberto, prete impegnato per i migranti. Uno straniero confessa (Di martedì 15 settembre 2020) Si chiamava Don Roberto Malgesini, aveva 51 anni ed è stato accoltellato questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in centro a Como. A sferrare i fendenti un ragazzo che si è poi costituito ai carabinieri. Don Malgesini, nato a Morbegno e molto attivo in città nel volontariato, era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli migranti. L’omicidio è avvenuto a pochi passi dalla parocchia a cui è stato assegnato il religioso. Don Roberto è stato trovato steso a terra, con una ferita da arma da taglio, nella salitina che porta alla chiesa, non lontano dalla fermata dalla fontanella dell’acqua. Inutili i soccorsi di ambulanze e automedica: i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso. Don Roberto era conosciuto da tanti a Como, era noto per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Si chiamava DonMalgesini, aveva 51 anni ed è stato accoltellato questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in centro a Como. A sferrare i fendenti un ragazzo che si è poi costituito ai carabinieri. Don Malgesini, nato a Morbegno e molto attivo in città nel volontariato, era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli. L’omicidio è avvenuto a pochi passi dalla parocchia a cui è stato assegnato il religioso. Donè stato trovato steso a terra, con una ferita da arma da taglio, nella salitina che porta alla chiesa, non lontano dalla fermata dalla fontanella dell’acqua. Inutili i soccorsi di ambulanze e automedica: i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso. Donera conosciuto da tanti a Como, era noto per ...

